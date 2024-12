Dudu Rodrigues tem contrato renovado no Santo André

O jovem meio-campista Dudu Rodrigues teve confirmada ontem a renovação de contrato com o Santo André até janeiro de 2026. Aos 19 anos, ele é o 21º jogador confirmado no elenco para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Contratado em julho deste ano, quando atuava pelo Independente-SP, o meia teve seu desempenho atrapalhado por lesões e por cirurgia de apendicite, que o impediram de disputar a Série D do Brasileiro com o elenco principal do Ramalhão.

Apesar disso, Dudu Rodrigues entrou em campo com o time sub-20 pela Paulista Cup, preparatória para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro de 2025.

Apesar dos 19 anos, idade permitida para inscrição na Copinha, o meia não integra o time de base e treina com o elenco profissional. É mais uma opção para compor a equipe comandada pelo técnico Gilson Kleina.

As contratações e renovações no clube seguem a menos de um mês para a estreia na Série A-2 do Estadual, programada para o dia 15 de janeiro, contra o Capivariano, fora de casa.