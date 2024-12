Vini Jr. se pronuncia após ser eleito melhor jogador do mundo e recebe carinho de famosos: Merecido

Na tarde desta terça-feira, dia 17, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best 2024, que ocorreu em Doha, capital do Catar. O atacante do Real Madrid é o primeiro brasileiro a conseguir a premiação desde Kaká, em 2007.

Após a vitória, Vini usou suas redes sociais para se pronunciar e agradecer a todos que acreditaram e torceram por ele. Vale pontuar que ele é o sexto brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo. Além de Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo e Romário.

VENI, VIDI, VICI. Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu.... chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer... sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso. Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido. Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos... as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira...THE BEST PLAYER IN THE WORD.

Nos comentários diversos famosos parabenizaram o craque brasileiro.

Você está onde deve estar!, escreveu Gleici Damasceno.

Merecido demais! Parabéns, comentou Rafael Zulu.

Brabo, celebrou Felipe Andreoli.

Além dos comentários, alguns famosos também postaram foto de Vini em suas redes sociais, como Galvão Bueno:

Finalmente se fez justiça!! Vini Jr. recebe o prêmio de melhor do mundo em 2024!! Prêmio oficial da FIFA, repetindo Ronaldo Fenômeno, que ganhou 3 vezes; Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes; além de Romário, Rivaldo e Kaká!! Depois de 17 anos, um jogador brasileiro volta ao alto do pódio!! Você merece, Vini Jr.!!