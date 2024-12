Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo

Após 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa. O atacante Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, da Espanha, e da Seleção Brasileira, recebeu o prêmio na tarde desta terça-feira (17), em evento do The Best, realizado em Doha, capital do Catar.

Com o troféu, o atleta encerra um intervalo de quase duas décadas sem um brasileiro eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O último havia sido o meia Kaká, em 2007. Vini Jr. se tornou o sexto atleta do País a receber a premiação, e se junta ao grupo que tem Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2003), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005).

O resultado ainda tem sabor especial, já que o atacante havia perdido o tradicional prêmio da Bola de Ouro, realizado em outubro, que elegeu o volante Rodri, do Manchester City, como o melhor do mundo. Na oportunidade, Vini Jr., assim como toda a comissão do Real Madrid, não compareceu à cerimônia

Diferente da Bola de Ouro, que utiliza votos de 100 jornalistas do planeta para considerar os resultados, o The Best conta com votos de jornalistas, capitães e técnicos das seleções mundiais, além de torcedores (cada votação com peso de 25% na contagem).

No período analisado pela premiação, entre julho de 2023 a julho de 2024, o atacante brasileiro foi campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, apesar de uma eliminação precoce com a Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América.

Ainda no Catar, Vinicius Júnior e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (18), às 14h, para a final da Copa Intercontinental, contra o Pachuca-MEX.





BRASIL EM DESTAQUE

Os brasileiros não ficaram só com a premiação de Vini Jr na cerimônia. Além dele, Marta conquistou o prêmio que leva o próprio nome, dado ao gol mais bonito do período analisado, marcado na vitória do Brasil por 4 a 0 em amistoso contra a Jamaica, em junho.

Já o meio-campista Thiago Maia, do Internacional, foi destaque no prêmio de Fair Play, por suas ações de resgate de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, no início deste ano.

O pequeno Gui Gandra, torcedor-mirim do Vasco, que sofre de epidermólise bolhosa e ganhou destaque nas redes sociais com seu carisma, levou para casa o troféu de Torcedor do Ano. E por último, a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, foi incluída na Seleção do Ano do futebol feminino.