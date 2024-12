Utilizando sistema de monitoramento, GCM de Ribeirão resgata moto roubada

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires conseguiu recuperar uma moto, utilizando sistema de videomonitoramento na tarde desta segunda-feira (16). A motocicleta foi devolvida ao dono e um suspeito foi detido.

Conforme informações da Guarda, imagens de monitoramento flagraram momento em que o dono do veículo chegava em casa e foi abordado por dois indivíduos que também estavam em uma moto. O assalto ocorreu no dia 15 de dezembro, quando a GCM recebeu a queixa.

Pelas imagens, a equipe da Guarda conseguiu identificar o emplacamento que estava na moto com os dois suspeitos. Dessa forma, a GCM utilizou a identificação no sistema Muralha Paulista e identificou o dono da moto que foi utilizada no assalto.

Ao ser confrontado pela equipe da Guarda, o dono da moto utilizada no crime afirmou que havia emprestado o veículo a um amigo, mas não conseguiu explicar quem era esse colega, nem onde morava. O rapaz também disse ter avistado a moto roubada nas proximidades de sua residência e levou a equipe até o local, onde encontraram o veículo.

A Guarda, então, conduziu o suspeito e as duas motocicletas para a Delegacia de Polícia. A autoridade policial deliberou pelo indiciamento do suspeito, aprendeu sua moto e devolveu o veículo roubado para seu proprietário.

TRÁFICO

A GCM de Ribeirão Pires também prendeu um suspeito e uma suspeita por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (16), na Rua Nilópolis, por volta das 20h.

Durante patrulhamento pelo local, um homem correu para área de mata portando uma mochila. Na busca, a Guarda conseguiu encontrar o suspeito com diversos entorpecentes, como cocaína, crack, maconha e R$ 203.

Levados à Delegacia de Polícia, o delegado ratificou prisão em flagrante dos dois suspeitos, que estão à disposição da Justiça.