Na reta final da gravidez, Graciele Lacerda revela que retirou unhas de gel e deixou de ir à academia

Graciele Lacerda gravou uma série de vídeos falando sobre como estão os preparativos para o nascimento de Clara, filha que está esperando com Zezé Di Camargo. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que já deixou de ir à academia, retirou as unhas postiças e começará a preparar a bolsa da maternidade.

A noiva do cantor sertanejo começou revelando que foi à um consulta no médico e que tanto ela quanto à bebê estão bem. O profissional de saúde recomendou que ela deixasse de ir à academia e passasse a repousar mais.

- Fui ao médico e está tudo bem com a Clarinha e comigo. Meu médico fala que a cada vez que a gente vai lá, a gente ganha três dias. Então sexta-feira volto nele, mas algumas mudanças já estou fazendo nesta reta final. Estou mais de repouso. Agora não viajo mais, já dei uma paradinha, estou maia quieta. Academia também agora chega. Meu médico falou para eu não ir mais e ficar quietinha, de repouso. Vou obedecer.

E completou:

- Treinei até semana passada, porque até então fui liberada, estava bem, estava tranquila. Agora meu médico pediu para eu começar a segurar. Não vou mais para a academia. Já treinei até onde deu. Agora é curtir e aproveitar bastante esse barrigão até ela chegar. Estou usando meia de compressão para ajudar também nas articulações. Agora é aquilo: esperar.

Em seguida, ficou toda feliz ao falar que o quarto da filha ficará pronto até a próxima quinta-feira, dia 19.

- Estou muito mais tranquila, porque tive uma notícia maravilhosa. As coisinhas do quarto da Clara ainda não estavam prontas, eu estava super preocupada e hoje recebi a notícia de que até quinta-feira o quarto dela está pronto. Olha que bênção. Essa semana também faço a minha mala de maternidade, que não está pronta. Dessa semana não passa.

A famosa fará um curso de amamentação e um de primeiros socorros, este acompanhada de Zezé Di Camargo, em preparação à chegada de Clara. Percebendo que muitos seguidores estão curiosos sobre o dia do parto, ela confessou que ainda não sabe a data.

- Quando a Clara nasce? Muita gente pergunta! Não sei dizer mais quando ela nasce. Vai depender dela.

Graciele precisou ainda retirar as unhas de gel, deixando-as bem curtinhas e cobertas apenas por um esmalte clarinho.

- Precisei tirar o meu gel porque não deixam ficar com unhas de gel, cílios postiços e apliques. Eu só tinha unha de gel. Tirei e passei só um esmalte bem clarinho. Deixei a unha bem curtinha e depois vejo se pinto ou não pinto, se deixo assim.

Por não poder andar muito, ela decidiu fazer as compras dos presentes de Natal através do celular. Outro cuidado que está tomando é dividir suas refeições, passando a comer pequenas quantias de três em três horas.

- Não posso ficar andando. Está dando tudo certo. Estou fracionando as minhas alimentações, tentando comer de três em três horas. Comendo de pouquinho em pouquinho.

Segundo informações da CNN, ela ainda disse:

- Comecei a ficar com medo de ir ao médico. Antes, ficava doida pra ir pra ver ela, agora tenho medo no sentido de que está chegando, aí dá um negocinho, mas bora lá!