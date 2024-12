Ex-Corinthians e Flamengo, técnico Vítor Pereira tem acerto com clube do Campeonato Inglês

O técnico Vítor Pereira tem um acordo para dirigir o Wolverhampton, da Inglaterra. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pelo canal Sky Sports. O treinador português está no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Vítor Pereira tem passagens por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro. Em 2022, o português comandou o clube de Parque São Jorge. No ano seguinte, aceitou uma oferta para treinar a equipe carioca. No Brasil, Vítor Pereira não conquistou títulos.

De acordo com a Sky Sports, Vítor Pereira já está a caminho da Inglaterra. O anúncio oficial deve acontecer até a próxima quarta-feira. O Wolverhampton já tem acordo com o treinador e com o time saudita.

O Wolverhampton demitiu o técnico Gary O'Neil após a derrota no último sábado, em casa, para o Ipswich, por 2 a 1. Os Wolves estão na penúltima posição na tabela do Campeonato Inglês, dentro da zona de rebaixamento, com nove pontos. O time tem uma campanha de duas vitórias, três empates e onze derrotas no Campeonato Inglês.

O'Neil, de 41 anos, tinha sido contratado em agosto de 2023, após a saída do espanhol Julen Lopetegui. No primeiro ano no clube, terminou o Campeonato Inglês na 14ª posição. Substituto de Gary O'Neil, Vítor Pereira, além de Corinthians e Flamengo, tem passagens por clubes como Porto, Al-Ahli, Olympiacos e Fenerbahçe.