Crescidinho! Theo, filho de Sandy, surge enorme ao lado de Lucas Lima

Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, nunca teve o rosto revelado, mas isso não significa que de vez em quando os papais não deem mais detalhes sobre o pequeno. Seja pelas redes sociais ou em entrevistas, ambos falam sobre o garoto, nascido em 2014.

No dia 16 de dezembro, por exemplo, o pequeno surgiu no Instagram do papai. Nos registros, pai e filho aproveitaram um dia de praia juntos, e chegaram até a surfar a mesma onda. Vale lembrar que o surfe virou a nova atividade favorita de Lima.

Outro detalhe que não passou em branco foi a altura de Theo. Ele daqui a poupo passa a mamãe, não é?