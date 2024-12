China responderá de modo 'forte e firme' a interferências dos EUA em Taiwan, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta terça-feira, 17, que o país responderá de forma "forte e firme" a interferências dos EUA no estreito de Taiwan, para defender os direitos e interesses legítimos chineses. Sem dar detalhes, Wang reiterou que a China protege sua soberania, segurança e interesses, e se opõe a tentativas "irrazoáveis" dos EUA de suprimir seu desenvolvimento.

Os comentários ocorreram durante o seminário anual sobre a Diplomacia e Situação Internacional da China, segundo nota divulgada hoje pelo ministério.

Wang ressaltou que a China pretende manter o diálogo aberto com os EUA para gerenciar as diferenças, acrescentando que os objetivos chineses de uma coexistência pacífica e parceria bilateral com benefícios mútuos não mudaram. O ministro lembrou ainda que autoridades de ambos os países têm trabalhado em conjunto em diversas áreas, como o controle de drogas, mudanças climáticas e cooperação científica e tecnológica.

"Diante dos tumultos e conflitos globais, a China será uma força para a paz", prometeu Wang. "Esperamos que o novo governo dos EUA faça a escolha certa e trabalhe com a China para eliminar interferências, superar obstáculos e lutar por desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações sino-americanas."

No mesmo evento, a autoridade chinesa também afirmou que pretende aprofundar a cooperação estratégica com a Rússia e promover relações com a União Europeia em uma direção de "independência, conquistas mútuas e benefícios para o mundo". "Vamos usar a estabilidade da China para prover forte apoio para a estabilidade global estratégica", disse Wang.