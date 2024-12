Na reta final de A Fazenda 16, G3 comenta trajetória e Sacha Bali chora por Larissa... Veja tudo que rolou na madrugada do reality

Os peões tiveram uma madrugada agitada em A Fazenda 16 nesta terça-feira, dia 17, após uma dinâmica de lavagem de roupa suja com a participação de alguns ex-participantes. O momento não foi disponibilizado para os telespectadores e deverá ser exibido no programa ao vivo de hoje. Mesmo assim, alguns deles fizeram revelações sobre a brincadeira.

Foi o caso do G3, Sacha, Yuri e Gui, que em uma conversa na cozinha, comentaram a popularidade do grupo o e o suposto cancelamento dos rivais fora da casa.

- Pelo visto tem uma galera bem queimada lá fora, né?... Pela forma como a Flora falou, a Babi falou. Até o Zé... Eu acho que eles estão cancelados sim, comentou Sacha.

- A Babi também eu senti que estava falando meio num tom de cancelada. Ela falou quase a mesma coisa, que errou e reconhece, concordou Gui.

Logo depois, Yuri revelou que, durante a dinâmica, alguns ex-participantes do grupão criticaram a trajetória de Vanessa e Sidney no jogo.

- Viu o que falaram da Vanessa e do Sidney? Estão passando vergonha lá fora, meu filho! Rumo ao top 4. Mano, a gente não tem dimensão de como está lá fora, que loucura, comentou o ex-bombeiro da Eliana.

Sacha chora ao rever Larissa

Ainda no bate-papo, Sacha chegou a se emocionar ao relembrar o reencontro virtual que teve na dinâmica com a ex-peoa Larissa, com quem teve um breve relacionamento dentro do reality.

- Está chorando de amor? Gui, ele está chorando de amor, brincou Yuri ao ver o amigo emocionado.

- Não é de amor não, mas pô. Sei lá, da forma como eu vi a parada lá eu fiquei preocupado da Larissa estar p**a comigo. Estou feliz que ela está de boa, comentou o ator.