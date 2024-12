Homem é morto a tiros em Mauá

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na noite de domingo (15) na Rua Manoel da Nóbrega, no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima estava na calçada quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e a perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Mauá, onde as investigações continuam.