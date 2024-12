Houve deterioração adicional no cenário de inflação, diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe na ata divulgada nesta terça-feira, 17, que houve uma deterioração adicional no cenário de inflação, como refletido nas expectativas e projeções de inflação. "Concluiu-se que os determinantes de prazo mais curto, como a taxa de câmbio e a inflação corrente, e os determinantes de médio prazo, como o hiato do produto e as expectativas de inflação, se deterioraram de forma relevante", avaliaram os membros da cúpula do BC.

De acordo com eles, essa piora demanda uma política monetária ainda mais contracionista. Na reunião passada, o BC aumentou os juros em 1 ponto porcentual, de 11,25% para 12,25% ao ano, e sinalizou mais dois ajustes dessa magnitude. O "guidance" pavimenta as duas próximas decisões, as primeiras sob a liderança de Gabriel Galípolo na presidência do BC.

Também é quando, pela primeira vez, o Copom será formado majoritariamente por indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a chegada de Nilton David (política monetária), Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) e Gilneu Vivan (Regulação) ao colegiado.