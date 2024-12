Reprovação a Lula cresce 4 pontos e alcança 54,6% em Santo André

A reprovação ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre os moradores de Santo André atingiu a maior taxa deste ano, segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário. A avaliação negativa à gestão do petista alcançou 54,6%, quatro pontos percentuais acima do apurado na consulta realizada em setembro (50,6%) – a margem de erro é de 3,8 pontos, para cima ou para baixo. Já a aprovação ao chefe do Palácio do Planalto oscilou negativamente 3,7 pontos, para 42,4%, na mesma comparação – o patamar mais baixo deste ano. Não souberam ou não opinaram 3,0% dos entrevistados.

Trata-se da terceira vez na série do Paraná Pesquisas em Santo André que a desaprovação de Lula supera a aprovação para além da margem de erro do levantamento.

Ainda segundo a pesquisa, o governo Lula é considerado bom ou ótimo por 31,9%, regular por 22,1% e ruim ou péssimo por 44,3%.

No recorte demográfico, Lula tem o melhor desempenho entre as mulheres (46,0% de aprovação), pessoas com o ensino fundamental (49,2%) e jovens entre 16 e 24 anos (44,8%). Já a desaprovação é maior entre homens (59,3%), pessoas com ensino médio (58,2%) e indivíduos entre 35 e 44 anos (55,9%).