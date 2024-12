Árvore de Natal de 56 metros cai e provoca morte em Maricá

A queda de uma árvore de Natal flutuante de 56 metros, que estava em processo de montagem em Maricá, no Rio de Janeiro, provocou a morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira, 16. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo a Prefeitura, funcionários estavam trabalhando na montagem da atração, na Lagoa de Araçatiba, mas passaram a ser retirados do local após um alerta da Defesa Civil para chuva forte, emitido às 15h45. Antes de todos saírem, no entanto, a estrutura da árvore cedeu e caiu sobre a água.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda da árvore, que dura poucos segundos. As imagens registram nuvens carregadas ao fundo e um forte vendaval. Assim que a estrutura tomba, pessoas correm em direção a um píer próximo de onde estava a base da árvore, e onde é possível ver a concentração de um grupo de pessoas.

"Imediatamente as vítimas foram socorridas por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros", disse a Prefeitura em nota.

O funcionário Vinícius Santos Abreu, de 21 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Conde Modesto Leal, segundo a administração, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, e estão fora de perigo.

Por conta do acidente, a Prefeitura de Maricá decretou luto de dois dias a partir desta terça, 17, e informou que a programação natalina da cidade está suspensa até a próxima quinta, 19, quando as atividades serão retomadas.

A árvore de Natal flutuante de Maricá tem 56 metros de altura e cerca de 360 mil microluzes. Conforme a divulgação da administração, perto da atração seria montado um deck, onde as pessoas poderiam se aproximar da árvore para o registro de fotos. A Prefeitura não informou se a estrutura será reerguida novamente.