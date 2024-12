Tainá Castro ganha carro de luxo de Éder Militão avaliado em mais de quatro milhões de reais

Presente dos sonhos! Tainá Castro mostrou nesta segunda-feira, dia 16, que ganhou um carro de luxo do marido, Éder Militão, avaliado em quatro milhões e 300 mil reais. O automóvel é da Brabus, empresa de customização com base nos modelos da Mercedes-Benz.

No Instagram, a influenciadora publicou as fotos do presente ao lado do jogador do Real Madrid:

Obrigada, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você.

O atleta não deixou de mostrar seu amor por ela e comentou na foto:

Te amo.

Vale pontuar que, os dois iniciaram o relacionamento em maio, quando publicaram o primeiro clique, juntos. Um mês depois, eles se casaram na Espanha, local onde o jogador atua. Esse casal está interligado pelos ex, visto que o ex-marido, Léo Pereira, namora a ex do atual, Karoline Lima.