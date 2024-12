Ben Affleck, Jennifer Garner e Jennifer Lopez se reúnem para assistirem a apresentação dos filhos

Reunião fora de Hollywood! Ben Affleck, Jennifer Garner e Jennifer Lopez foram vistos juntos assistindo à apresentação de fim de ano de seus filhos. O ex-casal, Affleck e Garner, foram acompanhar Seraphina, de 15 anos de idade, enquanto a atriz foi dar suporte para Emme, de 16 anos de idade.

Ao que parece, todos conseguiram viver o momento com bastante harmonia, visto que a peça de teatro representava algo significativo para a escola dos filhos. Segundo o TMZ, Affleck teve um rápido bate-papo com Emme antes de deixar o local. Esta não é a primeira vez que as três estrelas são vistas no mesmo evento, já que seus filhos frequentam a mesma escola.

Desde que o divórcio foi oficializado em agosto de 2024, Ben Affleck e Jennifer Lopez têm demonstrado maturidade ao enfrentar os desafios da separação. O ator, especialmente, tem se dedicado a passar momentos de qualidade com seus filhos e com a mãe deles, Jennifer Garner. No Dia de Ação de Graças, o artista participou de um evento beneficente ao lado da atriz, onde serviram refeições para pessoas em situação de rua. O encontro contou com a presença de toda a família e destacou o compromisso dos dois em oferecer um ambiente acolhedor para seus filhos.