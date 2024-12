Fabiana Justus celebra última etapa de tratamento deste ano ao lado da mãe

Fabiana Justus usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 16, para compartilhar mais um momento do seu tratamento da leucemia. Aos 38 anos de idade, a empresária foi diagnosticada com a doença em janeiro e, desde então, mostra passo a passo aos seus seguidores.

Dessa vez, acompanhada da mãe Sacha Chryzman, Fabiana falou que estava na última semana do tratamento deste ano. Através de um vídeo, deitada na maca do hospital, ela falou sobre o assunto:

- Estou aqui no primeiro dia da semana. Semana todo de tratamento de manutenção, último do ano, disse.

Em outro momento, a filha de Roberto Justus mostrou a sua mãe fazendo massagem em suas pernas:

- Olha minha companhia, e assim enquanto eu tomo remédio, minha mãe vai fazendo carinho e cafuné no meu pé, massagem. Fofa, te amo.

Além de falar do tratamento, a empresária também postou um vídeo como forma de agradecimento por tudo que passou. Na legenda, ela falou sobre aprender a valorizar:

Se alguém me contasse em janeiro, no dia que gravei esse vídeo, como eu iria estar em dezembro eu acho que não acreditaria! Deus é maravilhoso. E se tem algo que posso dizer é que depois de passar pelos piores momentos da vida a gente aprende a valorizar ainda mais os melhores!