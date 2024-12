Internada, Nana Caymmi segue sem previsão de alta

Nesta segunda-feira, dia 16, a assessoria da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, atualizou o estado de saúde de Nana Caymmi. Em comunicado enviado ao ESTRELANDO, foi informado que a cantora segue com quadro estável.

A artista passou os últimos meses entre idas e vindas no hospital, onde havia sido internada em julho para tratar uma arritmia cardíaca e recebeu alta após 18 dias. A famosa retornou ao hospital no dia 17 de agosto para um cateterismo, recebeu alta dia 22 e mais uma vez foi hospitalizada no dia 26 do mesmo mês, por conta do diagnóstico de infecção urinária.