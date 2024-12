O bolo que dona Dilinha faz. Uma cerveja aqui, uma caipirinha ali.

Sábado, 14 de dezembro de 2024. Festa na casa dos Ferrari Bottaro. A matriarca completava 90 anos de idade.

Dia seguinte, “Memória” recebia uma mensagem da neta Amanda Bottaro Vital, com um pedido: “É uma mensagem que se possível gostaríamos de deixar para ela”.

Escreveu Amanda: Dilinha, que Deus te abençoe e a ilumine grandemente nesse novo ciclo que se inicia, e que você continue sendo essa mulher forte, guerreira, batalhadora e cheia de vontade de viver. Sua família te ama incondicionalmente.

Escreveu mais Amanda: Minha mãe é uma pessoa alegre e que ama a vida completamente. Ela é muito apegada à família e amigos. Um dos principais hobbies é fazer bolo. Ela possui várias receitas que deixam todo mundo com água na boca. Gosta de sair para tomar chope e caipirinha, sempre acompanhada de boas companhias. Dedica a vida pela família. Move céus e terras para ver aqueles que ela ama feliz.





AUDILA Ferrari Bottaro

O nascimento em Barra Bonita (SP), em 14 de dezembro de 1934.

Filha de Carolina Magrini Ferrari e Atílio Magrini.

Casada com Benedicto Bottaro.

Filhos: Gisele Aparecida Bottaro Vital e José Carlos Bottaro.

Netos: Ana, Luana, Amanda, Jaqueline e Murilo

Bisnetos: Victor Hugo e Zion.





PEDIDO DA MEMÓRIA

Dona Dilinha, envie uma receita dos seus bolos para os leitores desta página “Memória”.





DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de dezembro de 1994 – Edição 8887





IMPRENSA – Diário recebia uma nova rotativa, Uniman, importada da Alemanha, com previsão de inauguração em fevereiro de 1995.





PONTO DE VISTA – Quem tem medo de São Paulo.

Até quando o presidente eleito, Fernando Henrique, poderá resistir aos coronéis do Nordeste?

Artigo: Tito Costa, jurista e vice-prefeito de São Bernardo.





FUTEBOL – Divanei Guazzelli entrevistava Edmundo, ídolo do Palmeiras:

Acabo sofrendo perseguição constante, por me enervar. É porque Edmundo dá “Ibope”.

Não entendo bem os critérios da convocação (Para a Seleção Brasileira). Estava bem e no final fiquei de fora.

MÚSICA – A banda Raimundus: show “Satírica”, no Aramaçan.





ELA & ELE – Salto agulha garante glamour às sandálias.

Os calçados altíssimos e com tiras ganhavam destaque no Verão e se transformavam numa opção sensal para passar as festas.

Reportagem de Heloísa Noronha, com fotos de Rivaldo Gomes.



Recap, 70 anos

E sua Casa da Memória

Um projeto ainda atual





A Casa da Memória da aniversariante Refinaria de Capuava se constituía num verdadeiro ecomuseu, com objetos e documentos, entre os quais, recortes desta página Memória.

A respeito, estimulando a Casa da Memória da Recap, “Memória” escrevia nos idos de 1995:

A história da Recap é muito parecida com a história brasileira contemporânea. Confunde-se com ela. Faz parte dela. Por estes lados do Grande ABC, a velha Refinaria União ocupou campos históricos de uma velha fazenda chamada Oratório. Antecipou a criação do parque industrial moderno da região. Trilhou os caminhos de 100 anos passados dos idealizadores da estrada de ferro São Paulo Railway, que venceram a Serra do Mar para transportar a produção cafeeira – no caso dos empresários da União, o transporte agora era do óleo cru.

Contas feitas, já lá se vão 29 anos do texto aqui em Memória. A esperança é que a Casa da Memória da Recap esteja em pleno funcionamento...



NOTÍCIAS DE 1904

O voto distrital dava seus primeiros passos. Antonio Pizza, diretor da Repartição de Estatística do governo do Estado, apresentava esboço da divisão paulista em quatro distritos.

1 - Capital (incluindo a atual Grande São Paulo, da qual fazia parte o Município de São Bernardo), com uma população de 795.392 habitantes.

2 – Campinas, com 709.698 habitantes.

3 – Ribeirão Preto, com 561.990 habitantes.

4 – Botucatu, com 556.954.

A população do Estado ultrapassava os 2,6 milhões de habitantes.





NOTÍCIAS DE 1954

¦ O chá-mate Ildefonso patrocinava o programa “Natal Maravilhoso”, pela Rádio Bandeirantes. Para participar era preciso comprar o Mate Ildefonso e enviar à emissora os cupons encontrados.

¦ Estadão promovia campanha para leitura de livros, com ilustração legendada: “Corre o trem vertiginosamente sobre os longos trilhos. Detêm-se aqui e ali, em face da estaçãozinha obscura. Avança pela paisagem adentro. Aí é oportuna a presença do livro, que conduz suavemente o viajante às terras mais lindas, às imprevistas estações do sonho”.

No desenho aparecem vários passageiros. Um apenas, sorridente, com um livro aberto, deliciando-se. Os demais, enfadonhos, no aguardo do destino de cada um.





MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Maracaí e Santa Lúcia.

Na Paraíba, Arara e Gurinhém.

Em Santa Catarina, Armazém, Garopaba, Lebon Régis, Rio dos Cedros e Siderópolis.

No Paraná, Barra do Jacaré e Lunardelli.

No Mato Grosso, Canabrava do Norte, Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Ubiratã, Querência e Santa Carmem.

No Amazonas, Careiro, Itamarati, Japurá, Juruá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Tapauá e Tasso Fragoso.

No Rio Grande do Norte, Coronel João Pessoa e Rafael Godeiro.

Na Bahia, Nilo Peçanha e Serra Preta.

E mais: Araxá (MG), Santa Vitória do Palmar (RS) e São João da Serra (PI).

Aniversário da emancipação política do Paraná.





Papa Anastácio I; Romano. 39º papa da Igreja Católica. Pontificado: 27-11-299 a 19-12-401.