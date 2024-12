Farmácia de Medicamentos Especializados passa a funcionar em Diadema

A partir desta segunda-feira (16), os moradores de Diadema passam a contar com a primeira unidade da FME (Farmácia de Medicamentos Especializado) da Assistência Farmacêutica, antigamente chamada de “Alto Custo”. Localizada no Complexo Didático da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), na região central, a Unidade será responsável pela dispensação gratuita de itens usados no tratamento de doenças raras, crônicas e complexas, como endometriose, doença pulmonar obstrutiva crônica, mental, crônicas-degenerativas (como câncer, esclerose, lúpus, artrite, Parkinson, Alzheimer).

O serviço é uma parceria entre governo estadual, que fornece os itens dispensados; Farmácia Universitária, que disponibiliza a estrutura e local para funcionamento; e Prefeitura, responsável pela contratação e manutenção dos funcionários.

A professora e reitora da UNIFESP, Rayane Patrícia Severino Assumpção, destacou o papel da instituição de ensino na sociedade. “É motivo de muita alegria poder cumprir com nosso compromisso com os estudantes e contar com um local para que a universidade possa realizar sua atividade finalística e também entregar política pública”. “Mais que a entrega de medicação, as pessoas vão ter conhecimento de como cuidar de si, dos familiares, entender essa rede de apoio, suporte. Porque todo direito tem que ser atendido com política pública, que é feita com serviço, mas também com fortalecimento da comunidade”, ressaltou.

“Quem é usuário do SUS sabe a importância do serviço próximo. A demanda do povo é crescente e vamos trabalhar para que os usuários sejam bem atendidos e os alunos (que farão estágio na farmácia) saiam como profissionais melhores”, garantiu o diretor regional da Saúde e representante do governo estadual, Márcio de Lucio.

Mais de 7.000 pessoas serão beneficiadas com a Unidade. Uma delas é a moradora do bairro União, Ana Lourdes Barbosa Dare, que há mais de três anos retira medicamentos para colesterol e triglicérides na farmácia localizada em Santo André. “Eu chegava de madrugada e, às vezes, tinha 30-40 pessoas na minha frente. Lutamos muito por uma farmácia aqui, todo mês eu cobrava. Agora, perto de casa, é uma glória”, agradece.

Funcionamento

Ao todo, são oito profissionais contratados pela Prefeitura, entre administrativos e farmacêuticos. Parte da equipe foi contratada em setembro e passou por formação para compreender a demanda do serviço e prestar atendimento de qualidade e humanizado.

O secretário de saúde, José Antônio da Silva, relembrou o período de consolidação da farmácia e a cobrança dos moradores para a instalação da Farmácia de Medicamentos Especializados. Para ele, “foi difícil juntar essas forças: estado, Unifesp e Prefeitura. Porém, mais trabalhoso e sofrido é para quase 7.000 pessoas irem até o Hospital Mário Covas buscar esse medicamento. A rede municipal conta com 32 farmácias, algumas funcionam aos finais de semana, mas faltava a Farmácia de Medicamento Especializado. E ela chegou”, comemorou.

A responsável pela Coordenação de Assistência Farmacêutica, Jacqueline Mayer, explica que a implantação da FME em Diadema é um marco para o fortalecimento da assistência à saúde em nosso município. “A importância desse serviço vai muito além do fornecimento de medicamentos, estamos falando de um espaço onde vidas serão impactadas positivamente e pacientes com doenças crônicas e condições complexas terão acesso facilitado a tratamentos especializados, assim promovendo melhoria na qualidade de vida dos pacientes, que antes foram projetados para outra cidade”, afirma.

Como retirar medicamento

Para quem já retira medicamento na Farmácia ao lado do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e é morador de Diadema, o cadastro será transferido gradativamente para FME Diadema, durante a renovação da solicitação de continuidade do tratamento.

Já para quem vai solicitar a medicação pela primeira vez, é preciso ter o formulário específico do medicamento preenchido, assinado e carimbado por profissional habilitado (médico ou dentista). Levar à farmácia para dar andamento ao processo de dispensação do item. A população pode consultar os medicamentos disponíveis, protocolos e como solicitar no link https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica.

O paciente pode indicar até três representantes para retirar o medicamento, o que facilita para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. Para isso, é preciso preencher declaração autorizadora, disponível em https://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/modelo_de_declaracao_autorizadora_v1.pdf.

Farmácias

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com farmácia, de segunda a sexta-feira, além dos serviços de urgência/emergência, como Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro e Pronto Atendimento (PA) Eldorado e Paineiras, que funcionam aos finais de semana e feriados. Acesse os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/ubs-por-bairro/.

Além da dispensação de medicamentos, cinco farmácias municipais localizadas em UBSs possuem coletor para descarte consciente de medicamentos fora da validade ou que não serão mais utilizados. Confira as Unidades participantes em https://portal.diadema.sp.gov.br/ubss-de-diadema-tem-postos-para-descarte-de-medicamentos-vencidos/.