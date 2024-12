Ribeirão Pires antecipa 13° e Guto Volpi destaca: 'Ano de muito trabalho'

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário para os 2.948 servidores municipais no último final de semana. A medida representa a injeção de R$ 4,1 milhões na economia local, trazendo impacto positivo para o comércio e o setor de serviços na região.

O prefeito Guto Volpi (PL), ao retornar de suas férias, fez o anúncio por meio de suas redes sociais, destacando a dedicação dos servidores ao longo do ano. “Esse foi um ano de muito trabalho e, graças a esse time, entregamos importantes conquistas para a cidade. Temos muito mais pela frente. Meu agradecimento a todos pela dedicação e parceria”, afirmou.

A primeira parcela do 13º salário foi paga em datas distintas, acompanhando o mês de aniversário de cada servidor, ou até o dia 30 de novembro, com exceção dos estagiários. O montante total de investimentos destinados ao benefício neste ano chegou a R$ 10,9 milhões, garantindo que a obrigação fosse cumprida antes do prazo limite, estabelecido em lei para o dia 20 de dezembro.

Além do pagamento antecipado, os servidores também receberam, no último sábado (14), kits de Natal compostos por itens doces e salgados, juntamente com o kit de alimentos mensal. Para celebrar a ocasião, a Prefeitura organizou uma atividade recreativa voltada aos servidores e seus familiares, reforçando o clima de confraternização de fim de ano.