Muro de obra desaba no Parque Jaçatuba, em Santo André

O muro de uma obra desabou no início da tarde desta segunda-feira (16) na rua Caviúna, no Parque Jaçatuba, em Santo André.

Agentes da Defesa Civil do município atuam no local do acidente. Segundo informações iniciais, não foram registradas vítimas.

O Diário questionou a Prefeitura sobre o incidente. Em breve mais informações.