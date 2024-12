Akira mantém secretário de Obras e anuncia mais seis nomes

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), finalizou hoje o anúncio do primeiro escalão de seu governo. O pessebista manteve o atual secretário de Obras da cidade, Leandro Dias, que está à frente da pasta há dois meses e, segundo o prefeito eleito, chegou na atual gestão para resolver um conflito que havia dentro da secretaria.

“Durante o pouco tempo que ficou (na secretaria) conseguiu organizar a casa. Começamos o diálogo na transição, de forma indireta, já que a prefeita não autorizou a ida de nosso secretariado às pastas. Como isso não aconteceu, começamos a dialogar porque eu precisava saber o que acontecia no departamento. Fui consultar a experiência que ele (Dias) tinha e optamos por dar continuidade, neste primeiro momento, com o Leandro, que tem prestado um grande serviço”, pontuou.

Maciel Manoel assumirá a Secretaria de Governo, que terá a responsabilidade de manter diálogo direto com a Câmara de Vereadores. “Maciel foi vereador comigo de 2016 a 2020. Após terminar a eleição, foi uma das primeiras pessoas que convidei para compor o governo, devido à necessidade que tínhamos de fazer política diretamente e senti que faltou essa peça. Como trabalhamos juntos, sabia que o Maciel poderia fazer isso perfeitamente”, disse Akira.

Também foram anunciados Marcelo Marcondes para o Meio Ambiente, Georgiana Pires na Secretaria de Esportes, Milton Martins na pasta de Administração, e Rodrigo Macei em Gestão, Programas e Projetos.

Macei vai comandar a única secretaria que será criada no governo de Akira, que vai extinguir duas outras pastas. “Será a única pasta que vamos criar neste mandato. Lembrando que estaremos excluindo duas secretarias do gabinete. Então, tiramos duas para criar uma só, que acredito ser uma das principais do nosso mandato. Rodrigo é especialista em gestão há mais de 20 anos no setor privado e foi um dos fundadores do Renova Rio Grande comigo”, destacou.

A primeira-dama Leticia Auriani comandará o Fundo Social de Solidariedade. Letícia afirmou durante a coletiva, que seu foco será o trabalho voltado às mulheres, em especial às gestantes, e retomar o trabalho social e de empreendedorismo. “Nos últimos anos Rio Grande não teve uma primeira-dama como presidente do Fundo Social. Então, a Letícia vem para assumir essa responsabilidade de levar (para a entidade), junto com a Vilma (Marcelino, vice-prefeita), esse olhar humanizado que queremos construir. Afinal, todos sabem que o Fundo Social tem um papel muito importante, que é trazer dignidade para as pessoas”, destacou Akira.

Confira a lista de secretários do futuro governo de Rio Grande:

Desenvolvimento Econômico e Turismo: André Caparroz

Família e Desenvolvimento Social: Elza Iwasaki

Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil: Izaías Fernandes

Serviços Urbanos: Jefferson Crispim

Comunicação: Danilo Silveira

Saúde: Fabiana Bédia da Silva Lopes

Finanças: Roberto Bernardo

Assuntos Jurídicos: Fábio Nunes

Educação: Vinícius Brum

Cultura: Billy Bartholomeu

Meio Ambiente: Marcelo Marcondes

Esportes: Georgiana Pires

Administração: Milton Martins

Gestão, Programas e Projetos: Rodrigo Macei

Governo: Maciel Manoel

Obras: Leandro Dias

Fundo Social: Leticia Auriani

Chefia de Gabinete: Paula da Silva Costa