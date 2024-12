Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna e posa com bolsa que imita capacete

As homenagens não param! Adriane Galisteu surgiu com uma bolsa em formato de capacete de fórmula 1 homenageando o piloto Ayrton Senna, que morreu em 1990. A peça foi presente da influenciadora Malu Borges.

No Instagram, a apresentadora fez uma publicação com as fotos e uma legenda agradecendo a amiga.

Amores, ganhei esta bolsa dos sonhos! Obrigada, Malu Borges, por esse carinho, escreveu.

O relacionamento de Adriane e Ayrton Senna voltou a ser assunto entre os internautas após o lançamento da série Senna na Netflix, que conta a história do piloto, a qual a apresentadora faz parte. Os dois namoraram entre 1988 e 1990, ano em que ele faleceu.