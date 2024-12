Filho de Gugu Liberato comenta fim de disputa judicial pela herança do apresentador: - Esses cinco anos foram difíceis

A batalha judicial pela herança de Gugu Liberato finalmente chegou ao fim após cinco anos de conflitos familiares relacionados à divisão do patrimônio de um bilhão e 400 milhões de reais do apresentador. Filho do comunicador, João Augusto Liberato concedeu uma entrevista ao Fantástico comentando o processo e descrevendo os sentimentos de ver que ele se encerrou e que todos chegaram a um acordo.

- Esses cinco anos foram difíceis, fiquei muito surpreso com o que aconteceu, eu não tinha ideia do que aquilo iria se transformar. Na verdade, achei que tudo seria tranquilo, que a gente iria fazer a divisão dos bens tranquilamente conversando com a família, mas não foi isso o que aconteceu, declarou o jovem.

Segundo o documento do testamento, Gugu deixava 75% de seus bens aos três filhos e os demais 25% distribuídos entre os cinco sobrinhos. Aparecida Liberato, irmã do apresentador, foi nomeada inventariante e, por conta disso, teria direito a até cinco por cento da herança, mas renunciou ao dinheiro. Rose Miriam, mãe de João Augusto, Marina e Sofia Liberato, não aparecia na divisão, o que fez com que a briga começasse após ela entrar com uma ação de reconhecimento de união estável que a levaria a garantir 50% dos bens.

Enquanto as duas filhas do comunicador ficaram ao lado da mãe, João Augusto se juntou aos primos e à tia responsável por cuidar do patrimônio, que queriam respeitar o documento e seguir a divisão ditada por ele. O primogênito de Gugu explica:

- Meu pai tinha fé de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais e por isso que meu pai também não deixou nada para a minha tia e para o meu tio, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com a minha mãe, ele deixou com os filhos para caso acontecesse alguma coisa com a mãe nós estaríamos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai, que é a única coisa que posso fazer agora por ele.

E também declara que o clima da família ficou tão tenso que chegou a um ponto em que ficaram sem se falar.

- A família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe. Ficou um clima ruim. Chegou a um ponto que a gente ficou sem falar, isso me deixa muito triste, porque meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante da vida é a família.

O primogênito de Gugu ainda comenta todas as polêmicas envolvendo o nome de seu pai que foram surgindo após sua morte.

- Foi muito difícil, meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas. Era como se a imagem do meu pai, aquilo tudo que ele construiu, estava indo por água abaixo.

Sobre a relação entre seus pais, o João Augusto diz:

- Meu pai nunca queria se casar, era um desejo dele. Ele gostava de ter sua própria vida, de morar sozinho. Quando eu era pequeno até perguntava: Pai, quando você vai se casar com a mamãe? E ele sempre falava: Filho, eu não tenho essa vontade, eu e sua mãe somos amigos, parceiros. Acho que tudo poderia ter se resolvido em uma conversa em família.

Aparecida Liberato

A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, também conversou com o programa da TV Globo. Ela conta que não foi fácil ser inventariante e ver as brigas em família.

- Eu no papel de inventariante, aquela pessoa que zela pelos bens até que eles sejam divididos, eu tinha que apresentar todas as notas, tudo o que acontecia, todos os pagamentos ao juiz. Muito difícil, muito pesado. Eu estava sendo aquela pessoa que ele colocou para dar continuidade ao legado dele. Assim como eu respeitei, eu poderia ter sido respeitada.

Questionada sobre por qual motivo acredita que Rose Miriam entrou com o processo de reconhecimento de união estável, Aparecida declara:

- Prefiro não me manifestar sobre isso, mas o processo poderia não ter levado cinco anos, porque foram cinco anos de dor.

E também explica o motivo de ter renunciado aos cinco por cento que teria direito:

- Eu não levei isso como um trabalho, como um fardo, esperando uma compensação financeira. Meu irmão fez um pedido a mim e eu realizei por lealdade a ele. Não tem nada a ver com dinheiro.

Conclusões da divisão

2024 foi o ano em que toda a situação começou a mudar e se ajeitar. João Augusto relembra que juntou a mãe e as irmãs com advogados visando dar um fim às disputas pelo patrimônio.

- Acho que eu que fui a pessoa que realmente deu o passo para frente. Eu que reuni minha mãe, minhas irmãs, os advogados: Vamos acabar com tudo isso para que nossas vidas sigam. Porque era isso que meu pai iria querer.

Em agosto, Rose Miriam renunciou ao processo de reconhecimento da união estável. Em declaração ao Fantástico, ela comenta sobre a decisão:

- Comecei a perguntar: Deus, qual o sentido de isso tudo? Provar que eu fui companheira? Eu não preciso provar isso para ninguém. Então eu quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão desse patrimônio que o Gugu deixou com muito carinho para eles todos. Foi a melhor coisa que eu fiz e que a família toda aceitou.

Os filhos decidiram depositar parte da herança em um fundo de investimento internacional que gera um rendimento mensal que vai direto a uma conta no nome da mãe e existem cláusulas que protegem esse dinheiro para que Rose Miriam possa usufruir dele pelo resto da vida. O trio prefere não revelar a quantia.

- Eu posso garantir a todo mundo que é um valor muito bom, que ela não vai ter que pedir nada para ninguém, diz o primogênito de Gugu.

- Estou muito feliz, estou muito bem hoje financeiramente, estou segura, vou envelhecer de uma forma digna, materialmente falando. Eu me sinto [rica]. É bem mais do que eu esperava, conta a mãe dos herdeiros do apresentador.

A matriarca ainda diz que gostaria de se reconciliar com a família do apresentador:

- Eu acho que deixei mágoa na família do Gugu talvez. Eu amo a todos eles. Tenho muita [vontade de me reconciliar com os familiares], seriam um presente de Deys.

João Augusto finaliza revelando que fez questão de ficar com casa em São Paulo onde o pai morava e que o imóvel está do jeito que ele deixou:

- É o lugar onde ele dormia, as roupas dele estão aqui. Se eu sinto saudade, venho para cá. Eu queria que ele estivesse aqui, me sinto um pouco sozinho na vida. Isso é o que mais me dói. [...] Espero que daqui para frente a gente consiga voltar a ser uma família 100% unida, esse é o meu objetivo da vida. É como meu pai sempre falava: família é tudo.