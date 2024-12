Patrícia Abravanel distribui brindes nos bastidores do Melhores no Ano: É Jequiti

Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti estiveram nos estúdios Globo no último domingo, dia 15, para participar de uma homenagem a Silvio Santos no Melhores do Ano, apresentado por Luciano Huck. Além de brilhar muito no palco, Patrícia ainda esbanjou simpatia nos bastidores.

E ela já chegou causando, viu? Logo na entrada dos estúdios, a apresentadora foi recebida por diversos fãs.

Patrícia se emocionou antes de entrar no palco e receber o prêmio direto das mãos do apresentador, que fazia uma homenagem a Silvio Santos. Vale lembrar que essa parte da premiação foi televisionada simultaneamente na TV Globo e no SBT.

E ela faz o marketing dela, viu? No camarim, Patrícia distribuiu uma série de brindes para os funcionários da emissora concorrente.

- É Jequiti, gritou ela.