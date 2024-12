Ciclone Chido deixa centenas de mortos no arquipélago francês de Mayotte

Embora não tenha precisado, o prefeito do arquipélago francês de Mayotte, François-Xavier Bieuville, disse que o número de mortos pelo ciclone Chido está na casa das centenas e ainda pode chegar a milhares. Mayotte, no sudoeste do Oceano Índico, na costa da África, é o território mais pobre da França e da UE.

O ciclone chegou às ilhas do Índico no fim de semana e também afetou Comores e Madagascar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.