Leila Pereira toma posse para 2º mandato no Palmeiras: 'Que seja ainda melhor e mais vitorioso'

Leila Pereira tomou posse oficialmente neste domingo para iniciar seu segundo mandato na presidência do Palmeiras. A empresária assinou o termo de posse em cerimônia realizada no clube social. Em seu discurso, prometeu fazer uma gestão com mais títulos para a torcida: "Nunca nos acomodamos".

"Um dos méritos da nossa gestão é que nunca nos acomodamos. Por mais títulos que tenhamos conquistado, não nos damos por contentes e queremos sempre mais. Os torcedores do Palmeiras e os associados do Palmeiras podem ter certeza de que seguiremos trabalhando arduamente para que este segundo mandato seja ainda melhor e mais vitorioso do que o primeiro", declarou.

Leila Pereira foi reeleita para seguir no comando do clube paulista com 73,2% dos votos dos associados no pleito disputado no dia 24 de novembro. Ela superou Savério Orlandi e administrará o Palmeiras até o fim de 2027. Em 2022, ela havia se tornado a primeira mulher a ser eleita presidente do clube.

Neste domingo, Leila foi empossada na companhia dos seus quatro vice-presidentes: Maria Tereza Bellangero (1ª vice-presidente), Paulo Buosi (2º vice-presidente), Everaldo Coelho (3º vice-presidente) e Marcio Martin (4º vice-presidente).

"Estou extremamente feliz e motivada com a oportunidade de dar prosseguimento a uma gestão que já fez muito pelo Palmeiras e se propõe a fazer ainda mais. Quando fui eleita presidente pela primeira vez, eu ainda era uma novata dentro do universo do futebol; contribuía somente como patrocinadora. Hoje, depois de três anos comandando um dos maiores clubes do mundo, eu me sinto ainda mais preparada para trabalhar pelo crescimento do Palmeiras, sempre com foco no profissionalismo e na transparência", afirmou Leila.

A presidente reeleita geriu o clube num dos momentos de maior brilho do time na história. Sob a sua administração, o Palmeiras acumulou 35 títulos, entre os feitos da equipe principal e de base. Somente no profissional masculino, foram sete troféus: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).