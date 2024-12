Três pessoas são atingidas por raios em São Sebastião

Três homens precisaram ser hospitalizados no sábado, 14, após serem atingidos por raios na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Duas das vítimas, que já receberam alta, estavam na Praia das Cigarras, quando receberam a descarga elétrica. A outra, um jovem de 23 anos, estava em Maresias e também foi liberada após passar por avaliação médica.

Informações preliminares apontam que os dois homens, identificados apenas pelos primeiros nomes: Fabiano e Rodrigo, estavam embaixo do guarda sol, na faixa de areia, quando sofreram as descargas elétricas.

O incidente ocorreu pouco antes das 13 horas, na Praia de Cigarras.

Os dois banhistas foram socorridos por um guarda-vidas, que acionou o Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Eles foram transportados para o pronto-socorro central de São Sebastião em estado grave, e com o relatos de que não sentirem os membros inferiores.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as vítimas deram entrada no Pronto Socorro às 13h10 e receberam alta às 19h30.

Em Maresias, Gabriel dos Santos Franco, de 23 anos, sofreu uma descarga elétrica quando estava no deck de uma piscina e descalço. Ele é funcionário de um Beach Club da praia.

Os socorristas atenderam a vítima, que se queixava de dores fortes nas costas, e apresentava confusão, desorientação e sinais de hipotermia - quando há queda na temperatura corporal.

"Diante dos fatos foi realizado os procedimentos de APH (atendimento pré-hospitalar) e transportado a vítima ao PS (pronto-socorro) de Boiçucanga", informou o GBMar.

Conforme a Defesa Civil, ele recebeu alta depois de passar por uma avaliação médica.