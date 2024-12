Grande ABC tem oferta de 1.028 vagas de emprego

O ano está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho em 2024. Os centros públicos de emprego e renda mantidos pelas prefeituras do Grande ABC têm nesta semana 1.028 vagas em aberto. São colocações destinadas à indústria, comércio e serviços, com vários níveis de escolaridade.

Em Santo André são 87 postos, com destaque para 20 de operador de telemarketing. As vagas podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O acesso é pelo portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Em Mauá, o O Sine – Casa do Trabalhador tem 199 vagas disponíveis para cargos como motorista carreteiro, ajudante geral, assistente de loja, atendente de fast food, encanador, operador de máquina de estamparia, montador de estruturas metálicas e pedreiro. A lista completa está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

São Caetano tem 467 postos, que podem ser consultados no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br), clicando em Portal de Vagas.

Diadema tem oferta de 176 postos e Ribeirão Pires oferece outras 99.