Imigrantes e Anchieta registram lentidão sentido Capital neste domingo

Na tarde deste domingo (15), as rodovias Imigrantes e Anchieta registram lentidão sentido Capital por conta do alto fluxo de veículos. Na Imigrantes, são cerca de sete quilômetros de congestionamento, do km 56 ao 49, enquanto na Anchieta são quatro quilômetros de tráfego lento, do km 53 ao 49.

Segundo boletim da Ecovias, o tráfego segue tranquilo nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Além do trânsito, os motoristas enfrentam tempo encoberto, com chuva em pontos isolados e visibilidade parcial.

Caminhões e Carretas com destino a São Paulo, devem utilizar a serra Anchieta.

“Por motivos operacionais, estão bloqueadas a alça da Via Anchieta no km 39 Sul, com acesso à Interligação Planalto no sentido Rodovia dos Imigrantes e a alça de retorno da Rodovia dos Imigrantes no km 40,2, no sentido litoral”, informou a concessionária.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar as pistas sul das vias Anchieta e Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.