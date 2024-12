Ashley Tisdale se derrete pelas filhas e comenta maternidade: Mudou a minha vida

Durante a entrevista com a revista People, Ashley Tisdale comentou como está se conectando com a maternidade pela segunda vez. A atriz de High School Musical tem duas filhas, Júpiter Iris de três anos de idade e Emerson Clover de três meses de vida, frutos do relacionamento com Christopher French.

No bate-papo, a artista diz que nasceu para cuidar das meninas:

- Eu definitivamente amo isso. Obviamente, é minha coisa favorita e mudou minha vida de muitas maneiras. Acho que foi o melhor momento e sou muito grata.

Além disso, Ashley comentou como a filha mais velha reagiu ao se tornar irmã:

- Ela com certeza está amando ser uma irmã mais velha. Eu era a irmã mais nova, então nunca cheguei a ser a irmã mais velha. Então, estou tão feliz que as meninas tenham uma à outra.