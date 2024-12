Polícia investiga acidente de trânsito em São Bernardo

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na madrugada deste domingo (15), no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Ao chegarem ao local, avistaram as duas vítimas, de 30 e 43 anos, sendo socorridas. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 30 anos conduzia seu veículo quando o pneu estourou, fazendo com que o carro invadisse a faixa central e colidisse com outro automóvel. O condutor não possuía permissão para dirigir. O caso foi registrado como colisão, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão. As vítimas foram informadas sobre o prazo de seis meses para representação criminal.