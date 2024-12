Ana Maria Braga relembra como conheceu o namorado, Fábio Arruda

Ana Maria Braga foi uma das convidadas do programa Altas Horas, no último sábado, dia 14. Entre muitos assuntos abordados com a apresentadora, ela relembrou como conheceu o seu namorado, Fábio Arruda.

De acordo com ela, foi amor à primeira vista em meio à pandemia da Covid-19:

- Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar, contou.

Ana Maria ainda contou o que considera importante para um relacionamento:

- Além de obviamente gostar da outra pessoa, né, na relação do dia a dia... Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos.

A apresentadora ainda aproveitou para se declarar ao amado:

- Ele é muito parceiro, então, 24 horas por dia, é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro.