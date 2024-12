Novo amor! Maiara deixa show de mãos dadas com o empresário Mohamed Nassar

Parece que Maiara está curtindo um novo amor! Na noite do último sábado, dia 14, a cantora marcou presença no último show do festival Buteco do Gusttavo Lima, em São Paulo. Além de prestigiar o amigo, ela também se apresentou ao lado da irmã, Maraisa.

No final da apresentação, Maiara deixou o local muito bem acompanhada de seu novo affair, o empresário Mohamed Nassar. O novo casal, que ainda trocou muitos beijos durante o evento, foi embora sorridente e de mãos dadas.

O momento entre os dois não parou por aí! Mohamed fez questão de acompanhar e registrar sua amada do palco enquanto ela cantou no Buteco. Vale pontuar que o perfil nas redes sociais do empresário é privado.

Essa não foi a primeira vez que os dois foram vistos juntos. No começo do mês de novembro, eles foram vistos desembarcando de um cruzeiro temático.