Renato Augusto diz que fica no Fluminense e projeta aposentadoria

Em Las Vegas, onde acompanhou a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Atlanta Hawks na semifinal da NBA Cup, o meia Renato Augusto revelou que deseja cumprir o seu contrato com o Fluminense e que deve se aposentar no fim de 2025. O jogador tem atualmente 36 anos.

"Provavelmente, fico no Fluminense. Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal", revelou o meia durante a transmissão do Prime Vídeo.

Renato Augusto chegou no Fluminense nesta última temporada, vestiu a camisa tricolor em 32 jogos, marcou um gol e deu uma assistências, em um ano no qual o clube lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e havia feito contratações badaladas que não tiveram o sucesso esperado, casos de Douglas Costa e Terans, sem contar a saída precoce de Marcelo após um desentendimento com Mano Menezes.

Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto fez sucesso no futebol alemão atuando pelo Bayer Leverkusen e se tornou ídolo do Corinthians ao ser essencial nas conquistas do Campeonato Paulista (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015). As grandes atuações fizeram vestir a camisa da seleção brasileira.

Jogou ainda por Beijing Guoan, da China, antes de retornar ao Corinthians e acertar com o Fluminense. Pela seleção, esteve na Copa do Mundo de 2018 e por muito pouco não levou o Brasil para a semifinal do torneio ao fazer uma grande partida na derrota frente à Bélgica por 2 a 1. Na ocasião, o atleta ficou marcado também por um chute que exigiu uma defesa espetacular de Courtois.

Com contrato com o Fluminense até o fim de 2025, Renato Augusto deve seguir na equipe, que está negociando a renovação com o técnico Mano Menezes. O objetivo do meia é chegar em boa forma para o Mundial de Clubes.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa no dia 11 de janeiro, no Maracanã.