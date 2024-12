Zé Dirceu diz que PT errou e que precisa se ‘debruçar sobre problemas’

José Dirceu (PT), ex-ministro da Casa Civil na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 2003 a 2005, fez, durante agenda em São Bernardo, ontem, reflexão sobre o resultado das eleições municipais e atribuiu o desempenho nas urnas a falhas do passado: “não quer dizer que não erramos”, afirmou.

Originário a partir das lutas da classe trabalhadora, o PT, que tem o Grande ABC como berço, reduziu o número de prefeituras sob seu comando, limitando-se apenas a Mauá, com a reeleição de Marcelo Oliveira. Perdeu Diadema, com José de Filippi Júnior, e, em Santo André, São Bernardo e São Caetano os candidatos majoritários tiveram baixo desempenho.

Segundo Dirceu, as manchas na história do petismo, com denúncias de corrupção enfraqueceram o partido. “É um recomeço, Não podíamos fazer campanha em 2016 e 2020. Fomos reprimidos de 2013 a 2019. Não foi só a Lava-Jato e o Mensalão. Não podíamos sair às ruas de vermelho e quase cassaram o registro do PT. Deram o golpe na Dilma (Rousseff – 2011 a 2016) e prenderam o Lula (2018). Então não podíamos estar bem”.

“Isso não quer dizer que não erramos e que não temos que debruçar sobre nossos problemas”, admitiu Dirceu, condenado e preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 2016 e cujas penas foram anuladas neste ano.

O ex-ministro participou de plenária do mandato do deputado estadual Teonílio Barba (PT), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. “Alguns figurões do partido, como deputados federais, estaduais e senadores, não mantiveram o trabalho de base, com a militância e movimentos sociais”, ponderou Barba sobre o resultado eleitoral.