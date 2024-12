Bombeiros fazem treino para enfrentamento a enchentes na Billings

Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros do Grande ABC passou por um período de treinamento de três dias, encerrado na sexta-feira (13), para enfrentamento de situações de enchentes e de resgates em alagamentos.



A atividade foi realizada na Represa Billings, no Parque Estoril, em São Bernardo.



“O treinamento foi principalmente para ocorrências de enchente. Nessa época do ano, temos bastante chuva aqui no Grande ABC”, disse o comandante do 1º Subgrupamento do 8º GB (Grupamento de Bombeiros), capitão PM Anthony John Harrison.



O objetivo é relembrar algumas práticas, algumas técnicas, e aprender coisas novas, porque todo ano o pessoal que passa por curso acaba aprendendo técnicas novas, e aí elas são repassadas ao efetivo completo. Isso faz parte da programação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nessa época, fazer esse tipo de treinamento”, completou.