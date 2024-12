São Bernardo ultrapassa 50 mil escrituras com nova ação na Vila São Pedro

A Prefeitura de São Bernardo ultrapassou neste sábado o patamar de 50 mil escrituras concedidas no período de oito anos. Dentro do novo avanço no maior plano de regularização fundiária do município, o prefeito Orlando Morando (PSDB) entregou hoje 1.286 documentos em definitivo na Vila São Pedro, registrados em cartório, atingindo marco representativo para a cidade.

A medida atende a uma demanda de mais de 35 anos da Vila São Pedro, que está entre os bairros mais populosos do município. O evento de entrega no bairro, completamente lotado, ocorreu no ginásio do Crec local, que fica nas dependências do Complexo da Arena Olímpica de São Bernardo. A ação se deu sem custos para os moradores que possuem apenas um lote. O município, por sua vez, investe, em média, R$ 1.500 por unidade. Essa é a segunda etapa viabilizada na localidade – a fase inicial foi concretizada no fim de novembro, consolidando outras 584 escrituras.

A regularização fundiária assegura a concessão da escritura, que é o único documento que certifica a titularidade do imóvel. O projeto integra o Programa A Casa é Minha, gerido pela pasta de Habitação de São Bernardo. Com a ação deste sábado, São Bernardo soma 52 mil títulos entregues entre 2017 e 2024, abrangendo 138 áreas beneficiadas.

“Momento importante, emocionante, que ficará marcado na história com essa conquista da Vila São Pedro. Uma enorme felicidade viabilizarmos essa iniciativa no bairro, onde diversos políticos prometeram por décadas e não fizeram. Sei que muitos moradores já haviam até perdido a esperança. Nós estamos realizando esse sonho, dentro de uma ação que garante segurança jurídica, dignidade e respeito, além de valorização do imóvel. É, realmente, um marco. Nunca existiu algo que sequer chegou perto desses números”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

O chefe do Executivo municipal estava acompanhado da primeira-dama e deputada estadual, Carla Morando (PSDB), do subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, José Police Neto, representando o titular da pasta, Marcelo Branco, e vereadores. Durante o evento, o prefeito, a primeira-dama e o secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto, responsável pelo projeto, foram homenageados com um troféu que faz alusão ao número de 50 mil escrituras.

Presidente da associação de moradores do bairro e vereador eleito, Geraldo Gomes, de 65 anos, destacou que a entrega na Vila São Pedro representa a realização de “sonho de uma vida inteira”. “Simboliza a luta de anos e anos. Os moradores aguardam por essa vitória desde 1987. Agora, ganhamos. Por isso, tanta felicidade. É o presente de Natal da população”, comemorou.

LOTEAMENTO

Essa 2ª etapa do processo de regularização da Vila São Pedro, situada na região do Montanhão, engloba 3.173 lotes. Mesmo com o progresso significativo, que culminou com a entrega de 1.286 matrículas, ficaram pendentes ainda 1.887 lotes não titulados por falta de documentação. No decorrer da atividade, foi entregue informativo com instruções e relação de documentos necessários a serem apresentados para a equipe da Habitação, para análise.