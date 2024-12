Na Geórgia, parlamento controlado por partido pró-Rússia elege presidente ex-jogador

O ex-jogador de futebol Mikheil Kavelashvili tornou-se presidente da Geórgia neste sábado, 14, após ter sido o único candidato por conta do controle do partido Sonho Georgiano sobre um colégio eleitoral de 300 lugares que substituiu as eleições presidenciais diretas em 2017. Este é composto por membros do Parlamento, conselhos municipais e legislativos regionais.

O Sonho Georgiano manteve o controle do Parlamento na nação do Cáucaso Sul em uma eleição em 26 de outubro, que a oposição alega ter sido manipulada com a ajuda de Moscou.

Desde então, a presidente em fim de mandato Salome Zurabishvili e os principais partidos pró-Ocidente boicotaram as sessões parlamentares e exigiram uma nova votação.

O Sonho Georgiano prometeu continuar avançando em direção à adesão à União Europeia, mas também diz querer "redefinir" os laços com a Rússia.

Em 2008, a Rússia teve uma breve guerra contra a Geórgia, que levou ao aumento da presença militar russa na Ossétia do Sul e na Abcásia. Fonte: AP