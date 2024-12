Benicio Huck, filho de Luciano Huck, janta com família da namorada em São Paulo

Na noite da última sexta-feira, dia 13, Benicio Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, aproveitou o jantar com a namorada, Duda Guerra e os sogros em um restaurante em São Paulo.

Nos Stories, a estudante e influenciadora mostrou como foi a noite em família.

Desde que se assumiram publicamente em setembro durante o Rock In Rio, eles vem aparecendo juntinhos cada vez mais. No final de novembro, eles comemoraram mais um mês de namoro juntos, em que a nora dos apresentadores fez uma declaração para o amado no Instagram:

Sete meses do lado do amor da minha vida. Viver do seu lado é a melhor coisa do mundo. Te amo.