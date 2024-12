Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, recebe alta médica

Após 19 dias internado, Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta médica, neste sábado, dia 14. O bebê, que estava na UTI desde o final de novembro, mas o papais ainda não tinham confirmado o que o pequeno tinha.

No boletim médico enviado ao ESTRELANDO, o corpo médico confirmou que o pequeno deu entrada com quadro de enterocolite, uma inflamação séria que afeta o intestino e pode ser grave em recém-nascidos.

A enterocolite é uma condição que ocorre principalmente em bebês prematuros, mas também pode acometer recém-nascidos. Caracteriza-se pela inflamação do revestimento do intestino, podendo levar a complicações graves se não for tratada rapidamente. Felizmente, o pequeno Ravi respondeu bem aos cuidados intensivos e apresentou evolução satisfatória, podendo voltar para casa.