Mauá realiza Virada Inclusiva neste domingo

Neste domingo (15/12), Mauá promove mais uma edição do projeto "Domingou em Mauá", com a Virada Inclusiva 2024 como destaque. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o evento acontece no Paço Municipal, a partir das 9h, e reúne atividades para todas as idades. A ação encerra o calendário de atividades em celebração aos 70 anos da cidade. A entrada e as brincadeiras são gratuitas.

A programação inclui ações de inclusão promovidas por secretarias municipais, como Saúde, Educação e Esporte, além de atrações tradicionais, como a bike família, mini quadras esportivas e brinquedos infantis. Também haverá feira de artesanato, opções de alimentação e serviços, como cadastro no CPTR Móvel e informações sobre o EJA.

Além da Virada Inclusiva, o Paço Municipal realiza o Dia D de Combate à Dengue. As equipes da Secretaria de Saúde farão abordagens, orientações e entrega de material informativo sobre o combate às arboviroses – dengue, chikungunya e zika – na tenda da Saúde. O momento de descontração também está garantido, com profissionais da Atenção Básica e integrantes do Programa Viver Bem que apresentarão uma dança coreografada do jingle "Mata o Mosquito".