Gilberto Gil relembra morte do filho aos 19 anos de idade

Gilberto Gil participou do Conversa com Bial e falou sobre diversos assuntos. Aos 82 anos de idade, o cantor anunciou que sua turnê Tempo Rei será sua última grande apresentação nos palcos.

- O palco é muito energizante, a plateia traz muito de volta, essa energia desprendida. Mas o tempo pesa, a velhice chegando é diferente. É o reconhecimento de um desgaste natural do físico, do corpo e da mente também, o homem velho.

Em outro momento, Gilberto Gil se emocionou ao relembrar da morte do seu filho Pedro Gil, aos 19 anos de idade, vítima de um acidente de carro.

- Tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. É duro. Ele era muito jovem, um acidente, uma maneira trágica. A tentação para o inconformismo? mas, temos que nos conformar com tudo.

Vale pontuar que o cantor tem oito filhos, 12 netos e uma bisneta.