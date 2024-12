Hansi Flick cobra critério dos árbitros após gancho e Raphinha pode ser poupado no Barcelona

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona não terá o técnico Hansi Flick nos próximos dois compromissos da equipe. O treinador recebeu uma punição de dois jogos de suspensão da La Liga por gestos em tom de protesto contra a arbitragem no empate por 2 a 2 com o Bétis, no último sábado, fora de casa, após um lance envolvendo o atacante brasileiro Vitor Roque e o zagueiro Iñigo Martínez. Em entrevista coletiva, ele cobrou critério dos árbitros nas demais partidas da competição.

"Acho que minha reação não foi grande. Tentei falar porque havia algo entre Iñigo e Vitor Roque. Quando começamos a temporada, disse à equipe que não queria reclamações em campo, para nos concentrarmos apenas no futebol. Quando o árbitro apita e decide, você tem que aceitar. Você tem que aceitar o cartão vermelho. No final, o que eu quero é que eles apitam com o mesmo critério nas outras partidas", afirmou o treinador, que elogiou o comportamento de sua equipe dentro das quatro linhas.

"Estou muito feliz com a equipe porque não reclama com o árbitro, era isso que eu queria. A atitude da equipe é fantástica. Este é o caminho que queremos, nossa filosofia é assim. É normal neste negócio que os treinadores e jogadores analisem os jogos e melhorem. Os árbitros também podem melhorar. Somos todos humanos e cometemos erros. Aceito o vermelho e terei que controlar melhor minhas emoções. Tenho essa responsabilidade com a equipe", completou.

O treinador também falou sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores para o confronto com o Leganés, neste domingo, às 17h, no estádio Olímpico Lluís Companys. O brasileiro Raphinha, inclusive, pode ser um dos preservados.

"Hoje (sábado) é o aniversário dele e ele parece muito fresco, com muita energia positiva. Mas eu falarei com ele talvez amanhã (domingo) porque a decisão ainda não foi tomada e nós a faremos amanhã", declarou.

A possibilidade de poupar alguns jogadores se dá pelo duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid no dia 21, sábado, às 17h, novamente no Lluís Companys. O time catalão disputa a liderança da competição com Real Madrid e o próprio Atlético de Madrid.