Viih Tube compartilha fotos do Ravi em seu primeiro mesversário

Alerta de fofura! Viih Tube presenteou os seus fãs com novos cliques do caçula Ravi, que está internado desde o dia 27 de novembro. A influenciadora mostrou o bebê em seu primeiro mesversário.

Nas imagens, Ravi apareceu com um babador personalizado com seu nome e o mês. O bebê também surgiu no colo dos pais e ao lado da equipe médica, responsável por seus cuidados.

Mamãe também esqueceu de mostrar como eu estava lindo no meu 1º mesversario, escreveu.

Em outra publicação, Viih Tube filmou o marido, Eliezer, conversando com o herdeiro. Na gravação, ele falou da força do pequeno e o quanto ele é amado.

- Você tem uma força que Nossa Senhora. Um tico de gente vai ter essa força toda? Não pega nem um pacote de arroz. Está todo mundo aqui com você. Se você soubesse o quanto você é amado, o quanto as pessoas te amam. Você nem imagina o quanto amor tem pra você aqui. Você sabe, você sente. É muito lindo. Olha como é lindo, mamãe. Olha como ele está um lorde, nem parece que passou pelo que passou.