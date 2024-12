Will Smith nega qualquer conexão com Diddy Combs

Nos últimos dias, Will Smith se apresentou no teatro Observatory North Park, em San Diego, e surpreendeu o público presente ao falar pela primeira vez sobre o rapper Diddy Combs, preso desde o dia 16 de setembro.

Através de alguns vídeos obtidos pelo TMZ, Will Smith falou com a multidão entre suas músicas e comentou sobre os memes que ligam o seu nome ao rapper.

- O mundo em que estamos agora, é muito difícil para vocês discernirem o que é real e o que é verdade, sabe?" ele disse no clipe. "Eu tenho visto os memes e coisas de vocês... Algumas dessas coisas são engraçadas. ... Eu não abordei nada disso publicamente, mas eu só quero dizer isso muito claramente: eu não tenho nada a ver com Puffy, então vocês podem parar com todos esses memes. Vocês podem parar com todas essas besteiras, disse.

E continuou:

- Eu não cheguei nem perto daquele cara, não fiz nenhuma dessas m***as estúpidas. Então, sempre que vocês ouvirem, se alguém disser isso, é uma maldita mentira.

No final, Will ainda fez uma piada ao citar óleos de bebê e reforçou não ter nenhuma ligação com Diddy:

- Eu nem gosto de óleo de bebê. Mas, não, tendo dito isso publicamente. Vocês são a primeira vez. Eu geralmente não respondo a coisas idiotas porque são muitas coisas. As pessoas dizem muitas coisas. Mas aquele ? seus memes estavam fazendo muita coisa. Vocês estavam me deixando bravo.