Jornalista depõe à comissão que apura denúncia contra Chuchu

A Comissão Processante da Câmara de São Bernardo que apura suposto abuso de poder cometido pelo vereador Paulo Chuchu (PL) ouviu ontem o jornalista Artur Rodrigues, que teria sido ameaçado pelo liberal após uma sessão realizada em agosto. O colegiado é presidido por Netinho Rodrigues (Podemos) e tem como integrantes Estevão Camolesi (Cidadania) e Ana do Carmo (PT).

De acordo com Netinho, Artur teria relatado, durante o depoimento, que não viu arma ou qualquer volume suspeito na cintura de Chuchu – versão que contraria o declarado inicialmente pelo jornalista. “No final, eles bateram papo. Depois que desceu no elevador, Artur entendeu que aquilo poderia ser uma ameaça”, disse o presidente da comissão. O vereador destacou ainda que o boletim de ocorrência foi registrado dois dias após o caso, por orientação de terceiros. “Em minha opinião, precisaria ter feito no fervor da coisa.”

Artur disse ao Diário que foi tratado com respeito durante o depoimento. “Achei todas as perguntas pertinentes e me deram liberdade para narrar o que ocorreu. Em nenhum momento me senti desconfortável”, declarou o jornalista. Questionado depois sobre o relato de Netinho sobre seu depoimento, Artur não comentou.

A comissão ouvirá Paulo Chuchu e testemunhas indicadas pelo vereador na próxima segunda-feira.