Jogo de interesses

O contrato firmado pela Prefeitura de São Bernardo com a empresa Mind Lab, sob a supervisão da secretária de Educação, Silvia Donnini, merece atenção redobrada dos órgãos fiscalizadores do bom uso do dinheiro público. A movimentação de R$ 49 milhões para o fornecimento de metodologias pedagógicas baseadas em jogos levanta questionamentos devido à ligação da empresa com uma investigação da Polícia Federal, conforme mostra reportagem publicada hoje no Diário. Em Palmas, Capital do Tocantins, a firma foi apontada como participante de esquema de propinas envolvendo contratos sem licitação. A ocorrência exige que as autoridades locais garantam a total transparência na execução do acordo.

Embora a Secretaria de Educação de São Bernardo tenha declarado, em resposta aos questionamentos deste jornal, que o contrato está sendo monitorado por órgãos de controle e não é alvo de apurações, a gravidade das suspeitas que recaem sobre a Mind Lab demanda ações profiláticas. O Ministério Público e a Câmara de Vereadores devem adotar postura vigilante para assegurar que o erário seja utilizado de maneira ética e eficiente. É necessário verificar se o processo de contratação seguiu todos os trâmites legais e se há benefícios efetivos para os estudantes da rede municipal. A sociedade não pode arcar com o risco de possíveis irregularidades em um setor tão essencial quanto a educação.

A administração são-bernardense deve priorizar o zelo com os recursos que pertencem à população, que abastece os cofres ao suportar pesadíssima carga de impostos. Mesmo diante das garantias apresentadas pela Secretaria de Educação e pela empresa, o histórico de investigações envolvendo a Mind Lab reforça a necessidade de fiscalização contínua e independente. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da comunidade, e qualquer sombra de dúvida sobre a idoneidade de contratos nessa área deve ser dissipada com rigor. É isso que cobra este Diário. A transparência e o compromisso com o interesse público são os melhores instrumentos para preservar a confiança dos cidadãos.