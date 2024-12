Taka garante R$ 2,4 mi para a saúde e esportes de Diadema

Taka Yamauchi (MDB), prefeito eleito de Diadema, declarou ter a expectativa de que nos primeiros 100 dias de governo, obtenha um recurso captado para saúde da cidade em R$ 10 milhões. Até o momento, o político conquistou R$ 2.491.159, que devem ser destinados à saúde e aos esportes.

Segundo ele, o saldo pode ser estratificado em: R$ 1.191.159, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL); R$ 300.000, também direcionados à saúde, enviados pelo deputado federal Delegado da Cunha (PP); R$ 1.000.000, destinados à revitalização do Campo ABC, localizado no bairro Taboão, enviados pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade).

INICIATIVA

Entre as propostas de Taka para a saúde está a inauguração de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Diadema, ação de serviços médicos especializados e pequenos procedimentos cirúrgicos, aproximando a saúde de qualidade das pessoas. Ontem (12), Taka visitou o AME de Santo André para conhecer de perto a estrutura e reforçou seu compromisso de trazer o modelo para Diadema.

Outro pilar importante do trabalho de Taka é o apoio às famílias com crianças atípicas e neurodivergentes, com os planos da construção do Centro TEA em Diadema.