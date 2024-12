São Bernardo reforça Samu com entrega de quatro novos veículos

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Bernardo recebeu reforço nesta sexta-feira (13) com a chegada de quatro novos veículos zero quilômetro. A entrega das novas viaturas foi realizada pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário de Saúde, Geraldo Reple. Foram incorporadas à frota duas novas ambulâncias de suporte avançado e duas novas “motolâncias”.

De acordo com o chefe do Executivo, as duas novas viaturas foram viabilizadas pelo Ministério da Saúde, enquanto as motocicletas foram adquiridas com recursos municipais, no valor de R$ 53 mil o par.

“As ambulâncias de suporte avançado, que são as nossas UTIs móveis, não eram substituídas desde 2018, e as motos eram modelo 2010. A substituição dos veículos deixa a frota mais nova e mais ágil para o atendimento das urgências e emergências no município”, disse Morando.

Com os novos veículos, a frota do Samu de São Bernardo é composta agora por 14 ambulâncias, sendo 12 de suporte básico e duas de suporte avançado, além de outros cinco veículos para reserva técnica e duas “motolâncias”.

De acordo com a Prefeitura são-bernardense, atualmente são investidos cerca de R$ 2,2 milhões por mês no Samu – verba destinada ao custeio da manutenção dos veículos, seguros, combustível, materiais e folha de pagamento.

O Samu é gratuito e é acionado pelo telefone 192, funcionando 24 horas por dia, atuando no socorro rápido de pacientes com necessidade de encaminhamento a unidades de saúde que oferecem serviços de urgência ou emergência.

DIFERENCIAL

Toda a frota do Samu do município de São Bernardo é equipada com quatro câmeras de videomonitoramento que auxiliam na regulação e no atendimento das vítimas em tempo real. A tecnologia transmite as imagens de salvamento ao vivo para a central de monitoramento, auxiliando uma avaliação médica mais completa, mesmo sem a presença do profissional no veículo, entre outros benefícios.

TRANSPORTE SANITÁRIO

Além do Samu, a cidade presta serviço no transporte sanitário. Outras 14 ambulâncias realizam o transporte entre hospitais de pacientes durante o tratamento no próprio município ou em outras cidades do Estado de São Paulo.